saronno – “Apprendo solo ora con grande dolore della scomparsa di Franco Pizzi. E’ stato docente Unitre per tantissimi anni aiutando centinaia di persone a mantenersi in forma e la nostra riconoscenza lo accompagnerà sempre”. Inizia così il ricordo condiviso ieri dal vicesindaco Laura Succi sulla sua pagina Facebook. Come ex presidente Unitre ha dato voce al sodalizio per ricordare l’84enne Franco Pizzi storico fondatore della Corrias.

“Per lui la docenza era un modo per rendersi utile, sempre con grande umiltà. Nei nostri archivi i suoi registri, anno dopo anno, testimoniano la passione per la ginnastica e per le persone, commenti sulla lezione pensieri, battute, una testimonianza che non andra’ dispersa. A nome mio e di tutti i soci che l’hanno conosciuto e apprezzato l’addio a una persona speciale”.

