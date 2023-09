GERENZANO – E’ stata una guardia giurata della Sicuritalia che aveva appena finito il proprio turno di lavoro a regolare il traffico lungo la Varesina dove stamattina a partire dalle 6,30 ci sono stati diversi problemi per una voragine di 2 metri di diametro e profondità che si è aperta nell’asfalto.

E’ successo in via Clerici nei pressi dell’incrocio con via Berra. Intorno alle 6,46 un camion è finito nella voragine. Il risultato è stata la rottura del semiasse e la necessità dell’intervento del carroattrezzi. Stessa sorte anche per tre vetture private. La circolazione si è subito paralizzata. E così la guardia giurata che aveva appena ultimato il suo servizio ha diretto il traffico.

Intorno alle 8,30 l’arrivo delle autorità comunali che hanno provveduto a transennare la voragine. Sul posto intorno alle 10 sono arrivati anche i tecnici di Alfa per cercare di intervenire rapidamente con la riparazione. Un sopralluogo è stato realizzato anche dal vicesindaco. Pesanti ovviamente le ripercussioni sul traffico.

