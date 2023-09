SARONNO – Sono gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò a fare chiarezza sui problemi di allagamenti registrati oggi alla scuola media Bascapè di via Ramazzotti. Stamattina quando i genitori e i ragazzi sono arrivati all’istituto alle porte del centro storico hanno trovato un cartello che li informava che la scuola era inagibile per allagamento.

Facile pensare che fosse legato al maltempo e alle abbondanti piogge che hanno allagato diversi palazzi a partire dal Municipio. Così sul posto si sono precipitati i due assessore (Pozzoli ai Lavori Pubblici e Musarò all’Istruzione) con il sindaco Augusto Airoldi.

Dal sopralluogo, realizzato anche con la dirigente scolastica, è emerso che il problema non era di infiltrazioni. L’acqua interessava due piani e proveniva da un water in cui era stato inserito uno straccio incastrandolo nello scarico. Non si tratta di una dimenticanza ma di uno straccio messo in modo da bloccare lo scarico.

Trovata l’origine dell’acqua il problema è presto stato risolto: “C’è stato un intervento di pulizia di tutti gli spazi – spiega l’assessore Gabriele Musarò – compreso di un intervento di igienizzazione certificata. Abbiamo da subito escluso ogni rischio o problema elettrico ma dopo un ulteriore controllo possiamo dire che lunedì gli studenti potranno tornare in classe in tutti sicurezza e ordine”.

L’emergenza è dunque rientrata con una mattina di lavoro: “Già che eravamo sul posto abbiamo fatto un check degli interventi realizzati nel periodo estivo e abbiamo visto che hanno retto tutti perfettamente” conclude Pozzoli.

