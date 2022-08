x x

SARONNO – “In questi giorni abbiamo visto Letta, in preda evidentemente alla paura di un eventuale insuccesso elettorale e nel timore di essere defenestrato il 26 settembre, sminuire gli avversari politici e strumentalizzare le loro parole in assenza di un reale programma elettorale. Simile mi sembra il comportamento del sindaco Airoldi, che invece di prendere atto dei fallimenti della sua amministrazione assumendo adeguati provvedimenti, reagisce cercando di delegittimare gli avversari politici arrampicandosi sugli specchi e adducendo interpretazioni davvero incredibili”

Inizia così la nota condivisa da Agostino De Marco, consigliere comunale di Forza Italia, che replica all’intervento del sindaco Augusto Airoldi in merito all’acceso dibattito degli eventi estivi.

“Confesso che non riesco a provare un senso di antipatia politica verso Airoldi, anzi con il tempo incomincio a provare simpatia umana nei suoi confronti.

“Le sue sono reazioni di un “ragazzo” timido che reagisce malamente e in modo istintivo e sproporzionato quando si sente colpito da critiche che non accetta e che sembra voglia negare a tutti i costi. Ha la possibilità di dimostrare con i fatti che le critiche sono sbagliate ma preferisce fare come Letta : noi (Pd e liste di sinitra) siamo i migliori come il Marchese del Grillo, voi (centrodestra) non siete nessuno”.

E conclude: “Augusto rilassati e stai sereno. Goditi questi giorni di vacanza perché ci saranno da fare tante cose a settembre. Tanti problemi da risolvere. O vorrai ancora continuare a deludere i tuoi concittadini e a lavorare per la sconfitta?.

