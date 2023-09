SOLARO – Tomba “canina” scoperta nei pressi del cimitero di Solaro; la segnalazione è giunta dalla Lega, il sindaco Nilde Moretti l’ha fatta smantellare e la polizia locale ha anche rintracciato che l’aveva realizzata per tumulare il proprio animale domestico, è scattata la multa.

La segnalazione del Carroccio

Tutto ha preso spunto dall’intervento di Fausto Gambarini, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale che ha ricordato come le sepolture in “campo aperto” degli animali sono vietate. Eppure, ha segnalato Gambarini, nei pressi del campo santo solarese, non era difficile imbattersi nella tomba “canina”, praticamente accanto alla recinzione. Come ha ricordato la sindaca Moretti, “appena venuti a conoscenza della cosa, polizia locale ed Ats sono intervenute per la rimozione, non trattandosi di una iniziativa autorizzata”.

Sono stati eseguiti approfondimenti e tramite il microchip presente nella carcassa del cane, si è risaliti al proprietario, che è stato rintracciato e multato: non aveva certo cattive intenzioni e d’altra parte non aveva alcun permesso di realizzare la tomba del suo cane accanto al cimitero cittadino.

(foto archivio)

22092023