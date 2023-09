SARONNO – Cervo investito ed abbattuto, esposto in procura di Aidaa.

Le locandine sono stata affisse ieri mattina in tutta la città e hanno subito suscitato una grande curiosità. Del resto la creazione di una fondazione per l’ospedale di Saronno è stato uno dei temi dell’estate saronnese e facile capire come la sua presentazione sia decisamente attesa. Mancano però pochi giorni ormai. Mercoledì 4 ottobre alle 21 in Villa Gianetti la fondazione Saronno in salute si presenterà in un evento che vuole essere “un’occasione per partecipare insieme al rilancio del nostro ospedale”.

Eventi estivi, un successo o un flop? Ultimo atto la nota dei membri del centrodestra in merito all’ultima seduta della commissione cultura. “È imbarazzante dover rispondere alla Lista Airoldi che accusa noi di mistificazione, dal momento che il suo racconto dei fatti non corrisponde al vero e aggira volutamente i temi affrontati”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30092023