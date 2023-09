ROVELLO PORRO – Anche Aidaa chiede chiarezza su quanto accaduto sabato notte lungo la Sp31 dove si è verificato l’incidente che ha visto un’auto colpire un cervo. Una vicenda che ha suscitato molto clamore anche per lettera aperta di una saronnese che ha sollevato diverse domande che fa proprie anche l’associazione.

“Sono molte le domande attorno a quello accaduto l’altro giorno sulla strada provinciale 31, tra Rovello Porro e Saronno proprio a cavallo delle provincie di Como e Varese. Qui un cervo che attraversava la strada ha impattato con una Golf, nessuna conseguenza per il conducente della vettura ma il cervo è rimasto ferito ad una zampa si è rialzato ed allontanato da solo”.

E continua: “Sul posto le forze dell’ordine dai carabinieri alle guardie ecologiche, ma stranamente nessun veterinario, pare accertato che invece di essere curato nella vicina oasi del Wwf o presso il Cras di Lecco il cervo sia stato abbattuto, ma sulla vicenda vige uno strano silenzio”.

Fin qui i fatti che hanno portato all’intervento del sodalizio: “Ora l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa ha deciso di andare a fondo per fare chiarezza sia sulla dinamica degli eventi che sulla assenza inspiegabile di un veterinario e soprattutto sulla sorte del cervo. “Perchè abbatterlo se era ferito ad una gamba e non portarlo in un luogo di cura? Perchè non c’era un veterinario presente sul posto ? E soprattutto che fine ha fatto la carcassa del cervo? Tutte domande lecite per avere risposta alle quali e per vedere se vi sono state negligenze e quindi punirne i colpevoli abbiamo deciso la presentazione di un esposto alla procura di Como”.

