SARONNO – Al Santuario Beato Luigi Maria Monti di Saronno stanno per concludersi le celebrazioni per la Festa del Beato Luigi Maria Monti 2023. Questo mese si è aperto con il pellegrinaggio della reliquia al Santuario Beata Vergine Addolorata di Rho di sabato 16 settembre.

Domenica 17 è stata una giornata dedicata ai malati grazie alla presenza dell’Unitalsi che ha animato una S. Messa con i malati insieme alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Papa Francesco proprio nell’intenzione mensile di preghiera di settembre 2023 tratta il tema delle persone che vivono ai margini della società affinché non siano considerate scarti. Chi più dei malati può incarnare questa condizione di fragilità esistenziale. Sabato 21 vigilia della festa la preghiera è stata animata dal gruppo Taizè.

Venerdì 22 festa liturgica del Beato, alle 11, alla presenza del Superiore Generale P. Benny Mekkat, 13 frati della Congregazione provenienti da diversi paesi del mondo, hanno fatto la professione perpetua consacrandosi per sempre a Dio nel carisma della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Lo stesso giorno alle 20:30 Monsignor Luca Raimondi vescovo ausiliare della diocesi di Milano e vicario episcopale per la zona IV Rho, ha celebrato una solenne S. Messa alla presenza dei rappresentanti della Rmpp (Apostolato della Preghiera) e della Confraternita del Santissimo Sacramento. A livello civile la cittadinanza ha reso omaggio al Beato sabato 23 con la commedia “Tutta colpa del corona virus” a cura della compagnia Siva di Saronno e domenica con il concerto delle bande.

Sabato 30 settembre alle 20:30, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla Veglia di Preghiera e alla processione della nuova statua del Beato. Domenica primo ottobre si farà memoria del transito del Beato alle 19; la celebrazione sarà presieduta da don Nicola Galante parroco di S. Maria della Vittoria di Casagiove (CE). Ogni giorno dalle 8:30 alle 22:00 è possibile sostare davanti a Gesù Eucaristia esposto solennemente in Santuario o nella Cripta del Beato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione