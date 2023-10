SOLARO – Nei giorni scorsi nella sede di Expo Brianza, alla presenza della sindaca Nilde Moretti e del consigliere delegato al commercio e alle attività produttive Davide Panetti, sono state premiate due realtà storiche solaresi che sono attive e significative da più di 40 anni: Guarnitec e Biancolini & Rugolotti.

Guarnitec è azienda leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di guarnizioni di tenuta per applicazioni idrauliche. Fondata nel 1969 con il marchio Tecnotex, la società è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 40 anni. Grazie ad una gamma di prodotti sempre più ampia ed aggiornata all’aumento della capacità produttiva, oggi Guarnitec è diventata società di riferimento nella produzione di guarnizioni in gomma, gomma/tela e soprattutto in poliuretano oggi commercializzato con il marchio Tecnolan. Il gruppo vanta un centro logistico che ha permesso negli ultimi dieci anni un sostanziale aumento della qualità e del servizio al cliente con una significativa riduzione dei tempi di consegna

La seconda, invece, nasce ufficialmente il 1 agosto 1956, fondata da Antonio Biancolin e Livio Rugolotti, due artigiani falegnami, conosciutisi agli inizi degli anni ’50. La piccola impresa si sviluppa velocemente e ben presto diventa necessario un luogo più ampio per far posto ad nuovi operai e macchinari più sofisticati. Viene così costruito il nuovo laboratorio, tuttora sede principale dell’azienda, e lo spazio dello showroom espositivo attuale. L’evoluzione continua, costellata di investimenti in tecnologie avanzate e personale altamente qualificato hanno portato la Biancolin e Rugolotti a diventare il punto di incontro tra la tradizione artigiana e l’innovazione dei processi produttivi.

(foto archivio: inaugurazione di Expo Brianza 2023)

