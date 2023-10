COGLIATE – Domenica 1 ottobre si sono svolti i congressi territoriale, provinciale e regionale del Partito Democratico. Il Circolo Pd Alte Groane, che ricomprende gli iscritti dei Comuni di Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, si è riunito presso la sede della Cooperativa Circolo dell’Agnello a Cogliate per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti.

Passaggio di testimone alla guida del Circolo tra il cerianese Thomas Nisi e il giovane misintese Davide Casata. Eletto all’unanimità dall’Assemblea degli iscritti, Casata ha 22 anni e studia scienze politiche all’Università degli Studi di Milano.

“Ringrazio tutti gli iscritti e i militanti del PD per la fiducia che hanno voluto concedermi” ha dichiarato Davide Casata. “Vorrei ringraziare inoltre Thomas Nisi e i coordinatori dei circoli che hanno lavorato in questi anni per arrivare a costruire il Circolo delle Alte Groane. Ci aspetta un lavoro intenso per rafforzare la presenza e la proposta del PD sul nostro territorio. Siamo già impegnati in questi giorni per proseguire la campagna di raccolta firme sulla legge del salario minimo: domenica 8 saremo infatti in piazza Statuto a Misinto dalle ore 9 alle 12. Il nostro Circolo intende aprirsi al contributo di tutti: ci sono tante persone e tanti giovani che in diverse forme e modi si interessano alla vita pubblica. Vogliamo essere sul territorio un interlocutore con cui dialogare per realizzare un’alternativa rispetto ai modelli praticati dalla destra per tutti quei cittadini che si sentono delusi dalla politica.”

