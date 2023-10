Volley serie B al via, ecco le nuove maglie del Caronno

CARONNO PERTUSELLA – A poche ore dal debutto stagionale la serie B di Caronno Pallavolo la squadra si è ritrovata per la tradizionale consegna delle maglie da gara, anche per questa stagione realizzate dal partner tecnico Primato Sport Italia.

Oltre alle foto di rito, presidente Matteo Ferrario ed il direttore sportivo Marco Colombo hanno fatto il punto sulla situazione del team giallo blu. “ Una stagione cominciata con qualche difficoltà logistica” commenta il “pres” Ferrario “che però abbiamo risolto brillantemente, grazie anche all’aiuto della Nazionale Italiana delle Polizie che ci ha dato una grossa mano nel trovare uno spazio palestra adatto alle nostre esigenze di allenamento. A loro il nostro sincero ringraziamento. Immagino un girone molto combattuto nel quale però Caronno ha il dovere di essere protagonista“.

Il ds Colombo invece ha voluto porre l’accento sulle novità in casa Caronno: “Abbiamo allestito una squandra grazie ad un importante lavoro di equipe fatto con coach Gervasini e lo scout Corno, implementando anche lo staff. Il risultato è un roster con un alto potenziale qualitativo che sono certo verrà messo in mostra sin dalla prima partita, perché non possiamo permetterci nessuna distrazione”. Appuntamento quindi per il primo match di campionato che si terrò a San Remo, oggi sabato 7 ottobre alle 20.30, contro Grafiche Amadeo. Seguite la diretta live sul nostro canale Youtube” l’invito del dirigente.

