COGLIATE – Si è concluso nello spirito del gioco di squadra e del divertimento il torneo che ha coinvolto gli animatori dell’oratorio di Cogliate che, in due serate, hanno portato in campo passione e sano sport.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, il torneo composto da otto squadre tra Cogliate e dintorni, per un gioco ad eliminazione diretta. Nella giornata di domenica si è svolta, in concomitanza, anche la festa dell’oratorio di Cogliate con un fitto programma: la mattina dedicata alla santa messa, mentre nel pomeriggio ci si è dedicati al divertimento e allo stare insieme con giochi per ragazzi, tra i tornei degli animatori e i gonfiabili, mentre di sera si sono svolte le ultime partite di calcio – semi finali e finali.

La classifica ha visto al quarto posto Enrico Comi, terzo classificato la squadra Catanzaro Fc, il secondo gradino del podio occupato da Gli Scugnizzi e il gradino più alto da A. c. Lavandaia, squadra di Lazzate.

