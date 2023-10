SARONNO – Prova a rubarle l’orologio con un abbraccio ma… la saronnese non ci casca.

Eliminare il bivacco sulle scale della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nelle centralissima piazza Libertà? La polizia locale ci sta provando da qualche giorno, facendo sistematicamente sloggiare chi si ferma davanti al tempio sacro, e si “accomoda” magari per bere o addirittura mangiare.

Specie “aliena” nel Parco del Lura? Davvero strano ciò in cui si sono imbattuto alcuni cittadini passeggiando nell’area naturalistica a nord dell’abitato di Sarono, un “qualcosa” di colore rosso che usciva dal terreno per una decina di centimetri. Molta la curiosità, considerando che una immagine è stata postata sui social.

Il passaggio alla fibra, quella vera, e l’inizio dell’incubo per una ventina di famiglie nella zona di via Filippo Reina, fra centro e periferia di Saronno. Il bel sogno di una connessione internet superveloce si è trasformato infatti in un bruttissimo sogno, la fibra c’è ma da un paio di mesi non va più il telefono di casa. Inutili, sinora, contatti ed appelli alla campagnia telefonica: sono tutti clienti di una delle principali società nazionali del settore.

