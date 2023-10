ORIGGIO – Giovedì alle 14 in via Dante, nei pressi della Torre dei Caduti, si terrà l’inaugurazione della prima panchina d’artista realizzata dal distretto Did Antiche Brughiere.

Si tratta di un progetto che prevede nei prossimi mesi la posta di 5 panchina una per ogni comune con un tema diverso ma collegati dalla volontà di unire il territorio e creare un filo che unica tutte le comunità.

La prima panchina di Origgio è dedicata alla musica e come tutte quelle realizzate dal Di è fortemente legata al territorio. Non solo è stata realizzata dagli artisti locali Ettore Martinelli e Giulia Sozzi ma il soggetto è una poesia origgese di Natale Cartabia musicata e suonata dalla banda cittadina.

“Sono davvero grata – commenta la presidente del Did Rachele Grassi – dell’impegno che la comunità di Origgio ha messo in questo progetto. Un lavoro di tante persone da Elena Cislaghi delegata Did, agli artisti senza dimenticare chi, Fratelli Borrini e Busnelli edili logistica, si sono occupati della realizzazione della panchina e del suo trasferimento. Ultimo grazie all’oratorio femminile che l’ha ospitata in tutta la fase di realizzazione”.

