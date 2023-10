CARONNO PERTUSELLA – Vandali e piromani scatenati non solo a Saronno dove nel fine settimana sono stati presi di mira ed imbrattati i veicoli della Croce rossa (e non solo) ma anche a Caronno Pertusella.

La lista dei danni

In un condominio di via 4 novembre è stato incendiato lo zerbino alla porta d’ingresso di un appartamento del primo piano, stesso copione al secondo piano dove però lo zerbino ha preso fuoco solo parzialmente. Mentre in via Don Uboldi è stato danneggiato un videocitofono mentre un bicchiere di birra è stato lanciato nel giardino di una villetta in via Damiano Chiesa ed è andato in frantumi.

