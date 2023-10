SARONNO – “Sabato 14 settembre la Lega di Saronno ha incontrato in piazza i cittadini che chiedono più sicurezza. “Saronno è insicura” è la frase che ci siamo sentiti ripetete più volte” rivela il segretario cittadino Angelo Veronesi.

Ma c’è di più: “L’on Stefano Candiani chiede al sindaco Airoldi di fare daspo urbani per allontanare le persone moleste. È una richiesta che la Lega di Saronno fa sua. Molti cittadini sono infastiditi da persone moleste”

I leghisti entrano poi nello specifico: “In Cascina Colombara i cittadini segnalano gruppi di queste persone che con fare minaccioso percorrono la frazione. I citttadini hanno paura a denunciare perchè non vogliono essere presi di mira. Spaccio, delinquenza e micro criminalità tra la Colombara la stazione di Saronno Sud ed i boschi di Solaro sono sfuggiti di mano e bisogna agire con maggiori controlli e con il daspo urbano. Dal corso Italia alla stazione di Saronno centro la situazione si ripete maggiormente drammatica rispetto alla Cascina Colombara. In centro, nella zona delle due stazioni le risse tra gruppi rivali di persone moleste è all’ordine del giorno. Molti cittadini pendolari, soprattutto ragazze e donne, segnalano che gli episodi di molestie sono aumentati a dismisura. Hanno paura a tornare a casa. La sinistra è battagliera contro il cat calling solo quando si tratta di cittadini italiani, ma quando la nazionalità di origine è differente tutto diventa lecito e se ne si parla si viene tacciati di razzismo”.

La Lega torna a parlare del gazebo: “Sono passati molti saronnesi di origine straniera, persone che lavorano come noi, ci sono venuti a parlare dicendoci che anche loro hanno paura. Ricordiamo sommessamente che ai cittadini saronnesi e lombardi non danno fastidio le persone straniere che hanno voglia di lavorare e che si comportano come tutti i bravi cittadini. Al contrario di altri cittadini europei i lombardi non hanno paura che le persone di origine straniera portino via loro il lavoro, anzi, i cittadini lombardi vogliono aiutare e desiderano persone che si integrino lavorando, ma non vogliono persone che non vogliono lavorare e che stanno in piazza tutto il giorno a fare apparentemente niente. Spaccio, molestie, aggressioni, minacce sono all’ordine del giorno e i cittadini saronnesi e di origine straniera che lavorano sono esasperati. Bisogna intervenire con maggiori controllo e con i daspo urbani”.

