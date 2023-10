SARONNO – Traffico difficoltoso in autostrada A8 nella tarda mattinata odierna – direzone nord – per un incidente, un tamponamento che ha coinvolto due auto, con sei feriti: sono stati distribuiti negli ospedali di Rozzano, San Carlo di Milano, San Gerardo di Monza e Legnano. A riportare lesioni e contusioni varie (nessuno comunque è apparso in pericolo di vita) sono stati un ragazzo di 29 ed uno di 32 anni; una donna di 45 ed una di 46 anni, una donna di 58 anni ed un uomo di 67 anni.

Sul luogo del sinistro, erano le 11.40, massiccio intervento dei mezzi di soccorso: polizia stradale, vigili del fuoco, due automediche e quattro ambulanze.

(foto archivio)

22102023