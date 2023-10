CESATE – Ancora indisponibile, per il rifacimento del campo, lo stadio saronnese il Fbc Saronno ospita oggi l’Accademia pavese, per la 7′ giornata di Eccellenza, al centro sportivo di via Dante a Cesate. Inizio alle 15.30; su ilSaronno la cronaca play by play.

Arbitro dell’incontro Manuel Zambelli di Lodi, assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Michele Bevilacqua di Bergamo. Reduci dalla sconfitta di Vergiate contro la Sestese i saronnesi puntano a fare risultato pieno contro una squadra piuttosto modesta e che probabilmente dovrà lottare per la salvezza. Nel Saronno rientra l’esperto mediano Baldan dopo una lunga squalifica (4 turni) e potrebbe esserci anche l’acciaccato Sassella. L’Accademia ha sei punti, tre in meno del Saronno: fuori casa sinora ha ottenuto solo un punticino; è una squadra che segna relativamente poco (sinora solo 8 reti contro le 10 del Saronno) ed i migliori marcatori con due centri sono Laraia e Zani; come i due migliori marcatori del Saronno, che sono Pontiggia e Sassella.

Classifica

Calvairate 19 punti, Casteggio 17, Oltrepò 16, Caronnese 13, Magenta 12, Base 96 Seveso e Pavia 11, Ardor Lazzate 10, Sestese, Solbiatese, Fc Milanese e Fbc Saronno 9, Verbano e Castanese 8, Accademia pavese 6, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

22102023