SARONNO – Oggi la città rinnova una delle sue tradizioni più sentite il Trasporto. “Per molto tempo – ha spiegato il prevosto monsignor Claudio Galimberti – il Crocifisso è stato portato in processione anche la sera del Giovedì Santo in una cerimonia suggestiva, ma, dal 1734 – da quando è istituita – l’annuale Festa del Trasporto del Crocifisso, portato per le vie di Saronno nella quarta domenica di ottobre, diventa la più solenne tra le processioni”

“Oggi, questa ricorrenza, è la Festa della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto. L’elemento di continuità nei secoli è rappresentato dal fatto che sempre nuove povertà e sempre nuovi bisogni si affacciano e continuano ad essere presentati ai piedi della Croce, per cercare e ottenere aiuto confidando nel Cristo Crocifisso che diventa Cristo Risorto”.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

