LENTATE- Nella 7′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese è ospite sul campo della Lentatese in un match pazzo, dal risultato tennistico, infatti, al triplice fischio dell’arbitro il tabellino segna la vittoria degli ospiti per 3 a 7.

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti che, al 10′, passano in vantaggio con la rete del solito Tartaglione. La risposta della Lentatese non tarda ad arrivare, infatti, dopo soli 4′ pareggiano grazie al goal di Giglio. Al 32‘ viene fischiato un calcio di rigore all’Uboldese, sul quale si presenta ancora Tartaglione che spiazza Griggio e riporta gli ospiti in vantaggio. La Lentatese prova a riacciuffare il pari, ma viene fermata dalla difesa ospite. I primi 45′ di gioco terminano, quindi, sul risultato di 1 a 2 per l’Uboldese.

Nel secondo tempo è ancora la squadra ospite a partire meglio, infatti, allunga le distanze al 51′ con la rete di Guarda. La Lentatese, però, non molla e riaccorcia al 63′ con la marcatura di Meroni che fa 2 a 3. Al 69′ pareggiano i conti i padroni di casa grazie alla doppietta personale di Giglio. L’Uboldese, però, insiste e al 76′ si riporta in vantaggio con la tripletta di Tartaglione. Non smettono di attaccare gli ospiti che si riportano a due lunghezze di vantaggio al 78′ con il goal di Guarda. La Lentatese molla la presa e l’Uboldese dilaga: arrivano all’85’ e al 90′ altre due reti segnate nuovamente da Tartaglione che ne fa addirittura 5 e guida la sua squadra alla vittoria.

Con questa vittoria l’Aurora CMC Uboldese si porta a 13 punti in seconda posizione condivisa con l’Ispra Calcio e l’Accademia BMV, mentre la Lentatese rimane ferma a 9 punti insieme al Valle Olona nella zona di mezzo tra playoff e playout.



Lentatese-Aurora CMC Uboldese 3-7

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Saccullo, Cogotzi, Pignatiello, Meroni, Giglio, Parravicini, Galbiati, Romano, Pozzi. A disp: Mauri, Quitadamo, Minotti, Merlini, Scanu, Misuriello, Talpo, Ballabio, Schiavo.

ALL: Valente.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli Lorenzo, Volpini, Tartaglione, Maiorano, Guarda, Alberti, Belli. A disp: Margariti, Fiore, Niesi, Lelli Luca, El Hilali, Federico, Valente, Hyso, Petrella.

ALL: Crucitti.