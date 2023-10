Calcio Promozione, delude la Salus Turate Mozzate sul campo del Calcio Canegrate

CANEGRATE- Nella 7′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate è ospite sul campo del Calcio Canegrate, in un match che vale come scontro diretto per due squadre che vagano nella zona calda della classifica. A spuntarla sono i padroni di casa che dominano e vincono per 3 a 1 sugli ospiti.

Nel primo tempo le due squadre si equivalgono sia a livello di gioco sia a livello di occasioni, con il Calcio Canegrate che passa in vantaggio al 15′ con la rete di Paoluzzi. La Salus Turate Mozzate, però, non si scompone e si getta in avanti alla ricerca del pari, che arriva al 24′ siglato da Ranzetti. Poche altre occasioni da goal per entrambe le squadre che concludono i primi 45′ di gioco sul risultato di 1 a 1.

Nella seconda frazione di gioco il Calcio Canegrate sale in cattedra e domina il pallino del gioco, infatti, al 63′ torna in vantaggio grazie alla rete di Citro. A chiudere il match è Tallarico che, al 77′ sigla il goal del 3 a 1 casalingo.

Grazie a questa vittoria il Calcio Canegrate si stacca dalle ultime posizioni e sale a 8 punti, fuori dalla zona calda superando anche la Salus Turate Mozzate che rimane ferma a 7 punti in classifica.



Calcio Canegrate-Salus Turate Mozzate 3-1

CALCIO CANEGRATE: Frigione, De Lucia, D’Aversa, Tallarico, Gemmi, Selmo, Pansardi, Citro, Paoluzzi, Cotugno, Ferrari. A disp: Ferragina, Rossi, Bellin, Tomat, Rondanini, Marozzi, Ceresani, Mugheddu, Ciapparelli.

ALL: Carugo.

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, M. Chiarion, Rivoltella, S. Chiarion, Franzoni, Ranzetti, Cantaluppi, Mireku, Callini, Dell’Occa, Mignosi. A disp: Fere, Cremona, Colla, Casartelli, Bredice, Lochi, Marchiella.

ALL: Colino