SOLARO- Nella 7′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la capolista Universal Solaro ospita in casa il Gavirate, in un match che sulla carta sembrava essere scontato, ma che è finito in pareggio per 2 a 2 con un’ottima prestazione degli ospiti.

Nel primo tempo, le due squadre inizialmente si studiano senza affondare il colpo, ma al 36′ passano in vantaggio gli ospiti con la rete di L. Martinoia. L’Universal Solaro non si scompone e spinge per trovare il pareggio già nel primo tempo e, infatti, nel primo minuto di recupero Milazzo riacciuffa la partita e, alla fine della prima fase di gioco il risultato è di 1 a 1.

Nel secondo tempo la squadra di casa prova ad imporre il proprio gioco e, al 55′ ribalta momentaneamente il match grazie alla rete di Mantellini che fa 2 a 1. Il Gavirate, però, non si scoraggia dopo la rimonta subita e, anzi, riesce a guadagnare campo, tanto da trovare il goal del definitivo pareggio al 61′ con la marcatura di Bianchi. Il Solaro tenta più volte di trovare la rete del 3 a 2, ma la difesa ospite è bravissima a limitare le offensive della squadra di casa e riesce a strappare alla capolista un punto importantissimo per la propria classifica.

Con questo pareggio l’Universal Solaro rimane imbattuto, ma termina la striscia di 3 vittorie consecutive e sale a 17 punti in classifica a +4 dalle seconde nel girone. Dall’altra parte il Gavirate guadagna un punto e sale a 7 punti, rimanendo nella zona calda della classifica.

Universal Solaro-Gavirate 2-2

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Giordano, Cavalcante, Greco, Panariello, Loew, Viscusi, Bajoni, Mantellini, Milazzo, Gerevini. A disp: Cuzzolin, Orlando, Ronzoni, Raccuglia, D’Elia, Marquez, Magro, Musazzi, Di Patria.

ALL: Broccanello.

GAVIRATE: Barlocco, Sinicco, Baiardi, L. Martinoia, Pace, Candeliere, Incarbone, P. Martinoia, Bianchi, Leontini, Giuliani. A disp: Milani, Gasperini, Pinorini, Laghezza, Coltro, Gardoni, Greppi, Pliscovaz, Leonardi.

ALL: Dossena.