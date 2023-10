CERIANO LAGHETTO – Domenica elettorale quella odierna in Brianza: si vota per il posto rimasto libero in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi. Oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15 si torna dunque alle urne: lo spoglio sarà effettuato nel pomeriggio di lunedì.

Si vota in tutti i comuni brianzoli, in zona a Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate. Per il centrodestra è in corsa Adriano Galliani, aministratore delegato del Monza calcio ed esponente di Forza Italia, lo sostengono anche Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati.

Pd, 5 stelle ed Azione, Più Europa, Radicali italiani, Possibile, Verdi, Sinistra italiana, Volt, Libdem e Socialisti contrappongono il nome di Marco Cappato. E’ di Monza, ed è tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni” per le libertà civili.

In lizza anche Cateno De Luca, sindaco di Taormina, che è alla testa della lista Sud con Nord.

Lillo Massimiliano Musso è il candidato di Forza del popolo mentre Domenico Di Modugno del Partito comunista italiano; Daniele Giovanardi di Democrazia sovrana e popolare; Giovanna Capelli di Unione poolare ed Andrea Brenna, vicesindaco di Grandate nel comasco, è candidato con Democrazia e sussidiarietà.

22102023