SARONNO – E’ stata realizzata su un muro appena verniciato in via Alliata ma è ben visibile soprattutto per chi percorre via Concordia (provenendo da via Randaccio)la scritta “Palestina libera” realizzata con vernice spray nera.

Secondo i residenti il graffito sarebbe stato realizzato nelle notte tra domenica e lunedì. “Al di là del messaggio che può essere condivisibile – commenta il lettore de ilSaronno che ci ha segnalato il graffito – oggi come oggi ci sono molti mezzi e modi per far sentire la propria voce che non passano da imbrattare e sporcare proprietà che per altro erano appena state riportate al decoro”.

Oltre allo slogan completa il graffito anche un simbolo anarchico.

