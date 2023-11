COGLIATE – Controlli antidroga nei boschi del Parco delle Groane, la polizia provinciale di Monza e Brianza ha fermato due uomini, originari del comasco, che erano andati a fare “shopping” di stupefacenti, oltre tutto a bordo di un’automobile rubata. E’ successo nel pomeriggio dell’altro giorno, in zona c’erano gli agenti in borghese che hanno notato l’atteggiamento sospetto delle due persone a bordo di una utilitaria tra l’altro piuttosto appariscente, di colore rosso, che era posteggiata in via delle Primule. Hanno visto scendere i sospetti, addentrarsi a piedi nella vegetazione e quindi ritornare poco dopo: sono stati perquisiti ed uno di loro è stato trovato con un piccolo quantitativo di droga, per uso personale.

Sono seguiti altri accetamenti: è emerso come uno entrambi fossero già noti alla legge, e poi si è scoperto che la vettura era di provenienza furtiva, rubata a Seveso lo scorso 8 ottobre, e di proprietà ad un cittadino residente a Lentate sul Seveso. I due sono stati denunciati a piede libero.

(foto archivio: una pattuglia della polizia provinciale)

09112023