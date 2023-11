SARONNO – Con personale in borghese e unità cinofila controllo antispaccio in stazione. Importante intervento martedì 7 ottobre nei pressi dello scalo di piazza Cadorna. I carabinieri della compagnia di Saronno con la polizia locale del comando di piazza Repubblica hanno realizzato un controllo del territorio finalizzato a contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacente.

E’ finito l’intervento di recupero alle trombe degli angeli della facciata del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Oggi sono in corso gli interventi per collocare nuovamente sulla facciata le trombe, la corona alla Vergine e il giglio all’altorilievo dello Sposalizio della Vergine sopra la porta laterale sinistra.

Sgarbi a Saronno da Paolo Bocedi: “Una serata piacevole con un caro amico”.

E’ stato siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Saronno e il comando provinciale di Varese della Guardia di Finanza al fine rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare, di quelle destinate al Pnrr.

