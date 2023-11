UBOLDO – Partita a senso unico quella disputata nel pomeriggio di oggi nel centro sportivo di Uboldo nel quale la Pro juventute, in occasione della decima giornata stagionale di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, ha ospitato la Virtus Cantalupo.

I padroni di casa partono fortissimo e dopo solamente 4 giri di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara sbloccano il match con Regalati che stoppa in modo sensazionale un pallone non semplice arrivato dal bel lancio di Anoir e lo insacca in rete. Dopo il goal dello svantaggio, la Virtus Cantalupo cerca di reagire provando a spaventare gli avversari che però tengono benissimo in fase difensiva e annullano le speranze avversarie raddoppiando il risultato al minuto 30 del primo tempo con Secchieri che devia di testa in porta il cross perfetto di Colombo.

Dopo nemmeno 120 secondi dalla ripresa del gioco, Secchieri firma la doppietta personale che chiude completamente i giochi e fa concludere per 3-0 una partita che è sempre stata in pieno controllo dei padroni di casa, oggi padroni anche in campo.

La Pro Juventute trova così la quinta vittoria stagionale grazie alla quale conquista altri tre punti con cui al quarto posto con 18 punti. Risultato diverso invece per la Virtus Cantalupo che torna a casa con una pesante sconfitta a causa della quale resta con 14 punti al nono posto del girone.