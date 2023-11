CERIANO LAGHETTO / SARONNO – E’ prevista lunedì 20 novembre l’udienza davanti al Tar, il Tribunale amministrativo della Lombardia a Milano, per la discussione del ricorso presentato dal comitato “No antenna” contro il progetto, in fase di realizzazione, per una “stazione radio base” ovvero un ripetitore per i telefonini a Dal Pozzo, in territorio saronnese. Il comitato ha chiesto innanzitutto la sospensiva delle opere, in attesa poi di un definitivo pronunciamento del Tar.

Per il comitato l’antenna sorge troppo vicina alla case della frazione, ed anche con un elevato impatto paesaggistico considerato che il palo è alto 34 metri, ben di più rispetto agli edifici circostanti.

Lo scorso fine settimana a Dal Pozzo contro l’antenna c’era stata anche una manifestazione di protesta nelle vie della frazione.

14112023