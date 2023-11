SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale firmata dal sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore Domenico D’Amato.

Sono ventiquattro gli esercizi commerciali saronnesi ammessi al contributo regionale inserito nel bando per lo “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, che ha visto il progetto saronnese classificarsi all’11esimo posto tra tutte le proposte di finanziamento arrivate a Regione Lombardia nel 2022.

Un anno fa, il Comune di Saronno ha colto l’occasione del bando regionale per lavorare su un progetto che aveva l’obiettivo di rilanciare il commercio attraverso il ripensamento di spazi e negozi. Grazie anche al coinvolgimento della Camera di Commercio di Varese, del Duc e dell’Ascom, l’Amministrazione saronnese era riuscita a garantirsi il finanziamento di 200 mila euro da mettere a disposizione dei commercianti che volevano investire in migliorie funzionali del proprio punto vendita e/o in opportunità di marketing per farsi conoscere. Più della metà dei contributi, ovvero 110 mila euro, sono stati recentemente assegnati: sul sito internet comunale è possibile consultare la determina.

