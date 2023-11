Calcio

SARONNO – Si rinnoverà domani l’appuntamento con la colletta alimentare, promossa dalla Fondazione banco alimentare; sarà possibile quindi, acquistare generi alimentari col fine di donarle alle persone in difficoltà.

Le sedi convenzionate con il banco alimentare sono 21, ed i volontari saranno riconoscibili dalla pettorina arancione; aderiscono alla colletta numerosi punti vendita nel saronnese e nella bassa comasca: Carrefour market di piazza Libertà 52, Esselunga di via Novara 50/52, Eurospin di via Varese 13, Tigros di via Miola 27; U2 Supermercato viale Prealpi 22 a Saronno: Conad city piazza Sandro Pertini, V Lidi vicolo Aosta, 71, Tigors di via Bergamo 175 a Caronno Pertusella; Esselunga di via Varese 57 a Solaro: U2 Supermercato di via Marchese Pagani a Rovello Porro; Eurospin di via Antonio Negri 9; Famila di via del Seprio 41, Tigros di via Graffignana 18 a Lomazzo; D’Ambros di via Massina a Turate.

(Foto d’archivio)

