SARONNO – E’ stata scritta lo scorso 9 novembre e affisso nelle bacheche all’interno del palazzo comunale di piazza Repubblica la nota delle Rsu del comune di Saronno che affronta il tema della distribuzione della produttività 2022 ma che in realtà è un’occasione per esprimere le difficoltà e lo scontento del personale comunale.

La nota parte proprio dalla decisione di liquidare la produttività 2022 nel mese di dicembre “questo non è che l’ultimo atto, presa di posizione, che dimostra quanto il personale sia un fastidio più che una risorsa per l’ente”. Si parla quindi della contrattazione decentrata “dove si sta cercando di allungare i tempi per portarci a fine anno in modo da limitare le azioni sindacali e si sta cercando di forzare la mano su questioni che andranno ad impattare negativamente sul nuovo sistema di regole che dovrebbe essere condiviso”.

A preoccupare è però la situazione generale del personale: “Dovunque si volge lo sguardo si vedono colleghi scontenti del proprio lavoro e del proprio ruolo nell’ente, la gestione approssimativa del personale è oramai sotto gli occhi di tutti e non c’è niente che riesca a far cambiare rotta a questa Amministrazione e a volte (anzi spesso) ci si chiede se siano consapevoli del fatto che hanno perso l’appoggio e la collaborazione dei propri dipendenti. Nessuno, nella delegazione di parte pubblica, si è reso conto che i dipendenti sono stanchi ed esasperati e si procede con la sola intenzione di portare a casa un risultato che sarà una sconfitta in primis per l’Amministrazione che non avrà più l’appoggio dei propri collaboratori”.

Un’analisi dura da parte delle Rsu che però rimarcano il proprio impegno per trovare una soluzione condivisa che migliori le condizioni del personale: “Noi cercheremo fino all’ultimo momento utile di migliorare il nuovo contratto, fin quando ce ne daranno la possibilità, poi verremo da voi per prendere la decisione migliore ma ad oggi non si può che essere pessimisti”.

