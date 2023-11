Cronaca

CISLAGO – Indagini in corso da parte dei carabinieri, sul posto con la squadra scientifica, nel corso della nottata per ricostruire i contorni della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in via Volta a Cislago; un anziano del posto ha perso la vita.

Allarme per il fumo

L’allarme era stato dato alle 18 quando in zona era stata vista alzarsi una colonna di fumo scuro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno: era in corso un furioso incendio in un garage di una abitazione privata ed i pompieri hanno dovuto operare indossando gli autorespiratori per non rimanere intossicati. Una volta che sono riusciti a diradare il fumo e spegnere le lingue di fuoco che fuoruscivano dal box, è stato trovato il corpo del pensionato, di 78 anni. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, ma per il malcapitato non c’è stato niente da fare, ne è stato dichiarato il decesso direttamente sul posto.

Le cause del rogo

Recuperata la salma che sarà sottoposta all’autopsia per risalire con precisione alle cause della morte. In un primo momento “indiziata” è stata la stufa a gas presente nel box ma poi sarebbe emerso che l’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in autonomia che nel box ci sarebbero state diverse resine. Appare acclarato che abbiano preso fuoco i vestiti del pensionato al momento non sono ancora state resi note le sue generalità.

(foto archivio)

24112023