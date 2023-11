Città

SARONNO – Record negativo: quattro investimenti di ciclisti e pedoni in meno di 12 ore.

ndagini in corso da parte dei carabinieri, sul posto con la squadra scientifica, nel corso della nottata per ricostruire i contorni della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in via Volta a Cislago; un anziano del posto ha perso la vita.

Topo d’appartamento in azione… col braccio ingessato: è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono di qualche giorno fa ma con una premessa: il ragazzo, un libico, già aveva preso di mira la stessa abitazione di Caronno Pertusella il mese scorso, senza riuscirsi. Qualche giorno fa ci ha riprovato, addirittura con un braccio ingessato, circostanza che evidentemente non lo ha fermato.

Si terranno questa mattina sabato 25 novembre alle 10,30 alla chiesa di Sant’Alessandro di Caronno Pertusella, i funerali di Lino Castaldo, il 52enne ex calciatore dell’Fbc Saronno e dell’Equipe Garibaldi che è deceduto mercoledì mattina, a seguito di un malore che l’ha colpito mentre era al lavoro.

