CARONNO PERTUSELLA / VENEGONO SUPERIORE – Nella 15′ giornata di serie D allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella oggi pomeriggio l’Arconatese (che disputa gli incontri interni a Caronno) è inciampata nella modesta Tritium, incassando una inattesa sconfitta: 1-2. I gol nella ripresa: a segno Selmi per gli ospiti al 24′, pari momentaneo dei locali con Ronzoni al 33′ e poi gol decisivo di Valente al 47′.

Sconfitta anche per la Varesina di Venegono Superiore, battuta 1-0 in trasferta nello scontro diretto con il Caldiero Terme per le posizioni che contano della classifica. Decisiva la rete di Arma dopo mezz’ora di gioco.

In graduatoria l’Arconatese resa prima con 32 punti, secondo il Caldiero con 30, e terza la Varesina con 27 punti parimerito col Brusaporto.

