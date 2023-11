Comasco

COMASCO / SARONNO – Ieri sono stati registrati ritardi sulla linea ferroviaria Como-Saronno a causa di un incidente verificatosi all’interno di un vagone. Il treno, partito da Como intorno alle 15.20, stava procedendo alla fermata alla stazione di Fino Mornasco, dove una signora di 92 anni doveva scendere e si era posizionata vicino all’uscita.

Durante la fase di frenata del convoglio, l’anziana è incorsa in una caduta accidentale. I soccorsi sono stati immediatamente attivati, e il personale dell’ambulanza del 118 è intervenuto all’interno del vagone per soccorrere la donna e trasportarla in ospedale. L’intera operazione ha richiesto oltre mezz’ora, determinando di conseguenza dei ritardi sui treni, successivamente recuperati con le corse successive.

La signora di 92 anni è stata trasferita all’ospedale di Cantù per ricevere le cure necessarie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

29112023