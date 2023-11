Calendario Avvento 23

SARONNO – E’ una delle realtà culturali più attive e amate della città di Saronno ed anche per questo ilSaronno ha deciso quest’anno di dedicare il calendario dell’Avvento al Mils il Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese.

Prima di scoprire giorno per giorno i suoi tesori, grazie agli scatti di Armando Iannone, ai testi di Silvio Bonfanti e alla sostegno di Enrico Cantù assicurazioni, facciamo un piccolo viaggio all’interno della storia di questo gioiello saronnese.

Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) si trova a Saronno in via don Griffanti 6, in uno storico capannone con il caratteristico tetto a «shed» messo a disposizione dalle Ferrovie Nord Milano. Il patrimonio del Museo è costituito da un nucleo centrale di reperti provenienti dal materiale rotabile e fisso delle Ferrovie Nord Milano, che può essere considerato come un esempio unico di raccolta di materiali relativi alle ferrovie regionali italiane.

Intorno ai reperti ferroviari sono raccolti manufatti e macchine di storiche aziende locali affermatesi sul piano nazionale che rappresentano una sintesi della civiltà del lavoro industriale fra Ottocento e Novecento.

Di particolare interesse sono gli spazi dedicati:

alle macchine di fine Ottocento del primo biscottificio industriale sorto in Italia, quello della famiglia Lazzaroni

all’industria elettromeccanica (con la ricca raccolta di prodotti di radio e televisori dell’azienda Fimi-Phonola e quelle della Lesa, Incis e della Wundercart)

al settore meccanico con l’Isotta Fraschini (con vari motori e un autocarro utilizzato nel 1942 nella battaglia di El Alamein), la Gianetti (ruote), la Parma (con le sue casseforti e con lo storico contenitore corazzato del Pallio d’Oro della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano) e la Cemsa, nata come filiale di un’azienda tedesca e dedicata alla produzione di locomotive e poi rilevata dall’ingegnere Nicola Romeo prima e dal Gruppo Caproni dopo

all’industria tessile con i reperti del Cotonificio Poss, della stamperia per tessuti De Angeli Frua/Cantoni e dell’antica fabbrica di pizzi e merletti della Torley & Menning

a tante altre realtà industriali del Saronnese come ad esempio la Fos, i molini d Saronno, la Lus, la Tipografia dell’Istituto Padre Monti

Il Museo fu inaugurato il 22 Ottobre 1998 ed è un’istituzione privata senza finalità di lucro, che vive grazie al protagonismo volontario degli ex dipendenti. Ai sensi della delibera della Giunta regionale il Mils è stato riconosciuto come Raccolta museale nel 2004 e successivamente, con il decreto della Regione Lombardia, anche come “soggetto che svolge attività di rilevanza regionale” nel settore della promozione educativa culturale.

Il Mils fa parte delle seguenti reti museali:

• Associazione Abbonamento Musei della Regione Lombardia (https://lombardia.abbonamentomusei.it/)

• MIVA, Musei Industriali del Varesotto (https://www.facebook.com/p/MIVA-Musei-Industrali-del-Varesotto)

• Museimpresa (www.museimpresa.com)

