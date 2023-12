Cronaca

ROVELLO PORRO – Dopo un furto messo a segno ad Arese aveva ottenuto gli arresti domiciliari ma non era particolarmente rispettoso della misura restrittiva al punto che per lui si sono aperte le porte del carcere.

E’ la vicenda che si è conclusa negli ultimi giorni a Rovello Porro. Qui in due occasione i carabinieri della stazione di Turate e quelli del Nucleo Radiomobile di Cantù, non hanno trovato un uomo, un trentenne di origine romena che non avrebbe dovuto lasciare la propria casa perchè sottoposto agli arresti domiciliari. Accertate le evasioni è arrivato l’aggravamento della misura in corso, motivo per il quale, nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, per lui si sono aperte le porte del carcere di Como dove resterà a scontare la sua pena.

