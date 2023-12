Sport

SAN DONATO MILANESE- Nell’anticipo della 13′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, oggi l’Fbc Saronno di mister Tricarico è ospite sul campo dell’Fc Milanese. E’ un match importante per le due rose che arrivano entrambe da momenti positivi e una vittoria vorrebbe dire poter continuare la striscia positiva e dare una forte scossa al proprio percorso in campionato. Si gioca al campo sportivo comunale di via Fratelli Ruffini, San Giuliano Milanese alle 15.30. Potrete seguire la partita anche grazie alla diretta playbyplay su ilSaronno.

Arbitro Gianmaria Ossoli della sezione di Monza, assistenti Fabio Nava di Monza e Diego Mattavelli di Lecco. Il Saronno arriva al match con il morale altissimo dato dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro il Magenta al ritorno al “Colombo Gianetti”. La squadra di Tricarico vuole continuare a fare risultato e proseguire la striscia di 6 risultati utili consecutivi. Dall’altre parte c’è l‘Fc Milanese, squadra in netta ripresa rispetto all’inizio del campionato e che, anch’essa, arriva da 4 partite senza sconfitta che vuole riuscire a strappare almeno un punto che consegnerebbe sempre più fiducia alla squadra.

Su ilSaronno anche l’intervista all’attuale direttore sportivo del Fc Milanese, Umberto Cortelazzi, anni fa tecnico del Saronno.

Classifica

Pavia 32, Oltrepò 27, Calvairate 27, Solbiatese 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Caronnese 24, Base 96 22, Ardor Lazzate 22, Casteggio 20, Fc Milanese 17, Sestese 16, Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia Pavese 11, Meda 8, Calcio Vittuone 4.