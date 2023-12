Città

SARONNO – Sabato due dicembre quale giorno migliore per iniziare le corse del trenino di Natale della città di Saronno? Stamattina locomotiva e vagoni ha fatto il loro debutto sulle strade. Già di tutto rispetto i numeri con tre percorsi, quaranta posti, capolinea in piazza Libertà e un viavai continui con tour di dieci minuti.

A salutare il trenino il presidente Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli e Enrico Cantù main sponsor dell’iniziativa. “E’ stato un piacere per me – spiega proprio Cantù – regalare alle famiglie saronnesi un momento di svago e di condivisione perchè le festività sono innanzitutto questo un’occasione per stare insieme e godere di quest’opportunità in tante declinazioni diverse anche con un giro della città con un’ottica tutta nuova”.

Soddisfatto anche Andrea Busnelli: “Ringrazio Enrico Cantù per aver donato, ancora una volta, questo momento di svago alla città. In fondo il trenino ma anche le luminarie e tutte le iniziative che rendono la nostra città più natalizia sono un modo per sostenere e per stare vicino alle attività commerciali in un momento cruciale dell’anno. Aiutiamo e sosteniamo Saronno anche con lo shopping natalizio perchè sono i negozi a tenere viva e accesa la città che ci piace vedere e ritrovare anche durante le corse sui vagoni”.

In questa prima mattina di corse sui vagoni si sono viste tante mamme con i bimbi, qualche papà e nonno ma anche qualche adolescente. Nel pomeriggio poi sono arrivate le prime corse sold out: “E’ un qualcosa che conquista davvero tutti – commenta l’autista – quando chiedo volete salire? Sono in pochi quelli che resistono all’opportunità di concedersi dieci minuti per viversi la città in un modo diverso”.

Il trenino sarà attivo nei weekend prima di Natale dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19,30.

