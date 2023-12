Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Partita interminabile, combattuta ed equilibrata quella disputata questo pomeriggio a Caronno Pertusella nello stadio della Caronnese nel quale è stato ospitato il Verbano Calcio per l’anticipo della tredicesima giornata di campionato del girone a di Eccellenza Lombardia.

Nel primo tempo parte subito forte la squadra ospite con Lanza che nei primi secondi di gioco prova a sbloccare il match ma l’estremo difensore di casa Quintiero si fa trovare pronto. Dopo i primi 5 minuti un po’ confusionari da ambe le parti e alcune proteste rossoblu per un contato dubbio dentro l’area di rigore avversaria, la Caronnese fa la partita facendo possesso palla e creando numerose occasioni offensive che però non spaventano il portiere avversario che fa concludere così la prima metà del match con il risultato di 0-0.

Nei 45 minuti successivi, i padroni di casa non rallentano il proprio ritmo di gioco creando nuovamente diverse occasioni da rete che mettono in risalto le doti del portiere ospite Ragone, protagonista di numerosi grandi interventi. Dopo diversi tentativi offensivi della Caronnese, quando la partita sembrava ormai finire sullo 0-0, arriva all’89’ la clamorosa rete di Zoppi che, dopo aver ricevuto il pallone da un cross rasoterra di Bossi, conclude in porta, regala la vittoria alla sua squadra e corre ad esultare verso i suoi tifosi togliendosi la maglia.

La Caronnese, dunque, dopo il pareggio per 4-4 con la Castanese e la sconfitta per 0-1 nel derby con il Fbc Saronno, torna a vincere facendolo in una partita non semplice contro un Verbano Calcio che ha saputo tenere le distanze per quasi l’intera partita. Grazie al goal di Zoppi la Caronnese conquista tre importanti punti con i quali supera l’oggi sconfitto per 3-1 Fbc Saronno in classifica e si piazza momentaneamente al terzo posto del girone con 27 punti in attesa di sapere i risultati delle partite che si giocheranno domani.

CARONNESE – VERBANO CALCIO 1-0

CARONNESE: Quintiero, Opta, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Zibert, Kovalonoks, Corno, Fabbrucci. A disposizione: De Bono, Matera, Rigo, Bossi, Cerretto, Brugnone, Lorusso, Mathieu, Zoppi. All: Gatti.

VERBANO CALCIO: Ragone, Pedrazzini, Di Bartolo, Di mango, Sberna, Vicini, Cuoghi, Di Marco, Hamidi, Federico, Lanza. A disposizione: Gargarella, Ponti, Pisani, Trozzo, Ferrari, Vaccarin, Bamba, Tramutoli. All: Bortolato.

Marcatori: Zoppi (c) 44′ st.