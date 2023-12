iltra2

SARONNO – Dopo il ricco anticipo calcistico di ieri, oggi in Eccellenza Ardor Lazzate in vista ad un Castaggio in crisi. Si gioca alle 14.30, come su tutti gli altri campi. Sabato tre gli anticipi della 13′ giornata. A San Donato Milanese il Fbc Saronno interrompe la propria striscia di vittorie consecutive perdendo per 3-1 contro l’Fc Milanese che rimonta lo 0-1 avversario.

A Caronno Pertusella la Caronnese torna a vincere facendolo nell’anticipo disputato in casa contro il Verbano Calcio grazie al goal di Zoppi arrivato nel finale che regala tre importanti punti. A Solbiate Arno invece la Solbiatese trova un pari combattuto per 2-2 con il Base 96 Seveso. Classifica: Pavia 32 punti, Solbiatese 28, Oltrepò e Calvairate 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Base 96 23, Ardor Lazzate 22, Casteggio e Fc Milanese 20, Sestese e Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia pavese 11, Meda 8, Accademia Vittuone 4.

In Promozione oggi Besnatese-Aurora Cantalupo, Asd Ceriano-Castello Cantù, Universal Solaro-Amici dello sport e (alle 18) Gallarate-Salus Turate Mozzate.

In Prima categoria girone N il big match Turbighese-Sc United, nel girone B Rovellasca 1910-Ardita, nel girone A il derby Lonate Ceppino-Nuova Abbiate e Fc Tradate-Gorla Minore.

In Seconda categoria c’è Cesano Maderno-Coglatese, Cistellum-Amor Sportiva, Dal Pozzo-Gerenzanese; nel girone Z alle 15 Oratori Castellanza-Pro Juventute.

In Terza categoria Busto 81-Rovellese, Arnate-Airoldi Origgio.

03122023