La prima azienda al mondo a utilizzare scatole di latta per i biscotti fu l’inglese Huntley & Palmers, fondata nel 1822, e agli inizi del ‘900 leader mondiale nella produzione dei biscotti. I contenitori metallici ne favorivano il mantenimento della fragranza e la qualità. In Italia la Lazzaroni non fu la prima azienda a introdurre contenitori di latta per i suoi biscotti ma si distinse per l’eleganza delle sue scatole, arricchite da artistiche illustrazioni. Prima della Lazzaroni c’erano state ditte come la Caffarel Prochet, la Michele Talmone, la Moriondo e Gariglio, la Baratti e Milano, la L. Leone, la Silvano Venchi e la De Coster.

Al Mils sono conservate 85 delle 380 scatole che si ritengono costituiscano la collezione completa della Lazzaroni. La gran parte delle scatole è custodita presso la Collezione privata della famiglia Lazzaroni. Quelle conservate al Museo coprono un periodo che va dal 1888 al 2000 circa. Grande attenzione veniva dedicata alla scelta delle illustrazioni e rimase proverbiale la meticolosità di Mario Lazzaroni in questo lavoro. I soggetti riprodotti erano vari: composizioni floreali, animali e la caccia a cavallo, visi di bimbi e figure femminili, scorci di varie città, riproduzioni di opere d’arte e fra queste le copie di un ritratto di donna di Modigliani e di un quadro di Van Gogh e di alcune immagini degli affreschi di Bernardino Luini e di Gaudenzio Ferrari del Santuario di Saronno.

I contenitori metallici dei biscotti divennero anche un innovativo mezzo pubblicitario e uno strumento di marketing: l’eleganza del contenitore voleva trasferire un messaggio positivo e trasferire una percezione di alta qualità al contenuto della scatola. Fra i fornitori della Lazzaroni per le scatole metalliche ci fu anche un’azienda saronnese, la Ebi Butti, nata nel 1903 quando Edoardo Butti iniziò artigianalmente l’attività di lattoniere (infatti Ebi è l’acronimo di Edoardo Butti Italia). Ben presto l’azienda individuò nella fabbricazione di contenitori in banda stagnata per uso alimentare una vera e propria specializzazione e divenne uno dei più importanti fornitori di scatole di latta per biscottifici come Colussi, Doria e appunto Lazzaroni.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento del Natale 2023 realizzato da ilSaronno per raccontare i tesori e i segreti del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese che ha sede in città in via Don Griffanti 6.

I testi sono di Silvio Bonfiglio, vicepresidente del Mils, mentre le foto sono state realizzate da Armando Iannone. La realizzazione e la promozione sui social sono a cura di Giorgia Marcomin.

Il progetto è stato possibile anche grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni

