Calcio

SEVESO – Dopo la vittoria infrasettimanale contro il Ciliverghe in Coppa Italia, domani pomeriggio alle ore 14.30 la Caronnese torna in campo questa volta a Seveso nello stadio del Base 96 nel quale le due squadre si affronteranno per disputare la quattordicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Riguardo la partita di domani si è espresso il tecnico rossoblu Roberto Gatti affermando che sarà una gara tosta contro un avversario forte ma importante per continuare la striscia di risultati positivi: “Ennesima sfida importante, ennesima partita in cui raccogliere punti diventa fondamentale, contro una squadra molto forte che anche domenica scorsa ha pareggiato a Solbiate. Ha già dimostrato il proprio valore vincendo 3-0 contro il Verbano. Dal nostro punto di vista, dovremo fare di tutto per fare altri punti anche in questa trasferta“.

I convocati:

Portieri: Francesco Quintiero, Emanuele De Bono, Mattia Stocco.

Difensori: Andrea Galletti, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Ngouga Opat, Gabriele Napoli, Mattia Matera, Davide Santagostino Bietti.

Centrocampisti: Adriano Birolini, Edoardo Brugnone, Marco Morlandi, Enzo Jordan Mathieu, Kilian Luoni, Urban Zibert, Andrea Rigo.

Attaccanti: Federico Corno, Leonardo Zoppi, Fabio Lorusso, Vamara Sanogo, Nikita Kovalonoks.