Sport

SARONNO – Fase Gold di serie B Interregionale, pronto il calendario. Vinto il proprio girone, l’Az Robur Saronno si appresta dunque ad entrare nella parte cruciale della stagione quando – dall’inizio del mese prossimo – le migliori compagini dell’area Lombardia-Piemonte affronteranno quelle della Toscana per definire la griglia dei playoff.

Il programma

Si inizia sabato 2 marzo alle 19 con Cecina-Robur Saronno. Successivo appuntamento quello di sabato 9 marzo alle 21 per Robur-Le Patrie Etrusche di San Miniato. Terza giornata sabato 16 marzo alle 21 per Computer Gross Use Empoli-Robur; quarta giornata sabato 23 marzo alle 21 per Robur Saronno-Virtus Siena. Poi si gioca mercoledì 27 marzo Robur-Cecina alle 21, domenica 7 aprile alle 18 San Miniato-Robur, sabato 13 aprile alle 21 Robur-Empoli, sabato 20 aprile Siena-Robur alle 21.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22022024