SARONNO – L’entusiasmo del softball giovanile sono pronti a invadere il cuore della Lombardia con il 10′ Torneo indoor di softball Città di Saronno”, che si tiene sabato 24 e domenica 25 febbraio. Questo evento annuale, dedicato alla categoria under 15, è anche valido come memorial “Chicco Luraschi”.

L’appuntamento è alla palestra “Aldo Moro” di viale Santuario 2, dove le squadre – provenienti da tutto il nord Itasi affronteranno in una competizione che promette di essere ricca di energia e spirito sportivo. Le porte si apriranno alle 10 sabato 24, mentre la giornata di domenica 25 avrà inizio alle 9:.

Il torneo è patrocinato da istituzioni come il Coni e la Federazione italiana baseball softball (Fibs), e gode del sostegno del Comune di Saronno. L’ingresso è gratuito, un invito aperto a tutti i tifosi e appassionati, a conferma dell’impegno degli organizzatori dell’Inox Team Saronnpo softball nel promuovere lo sport come esperienza accessibile e inclusiva.

I partecipanti

Le formazioni partecipanti, oltre a quella saronnese, sono Bollate, Bees Avigliana, Grizzlies, Legnano, Old Parma, Crocetta Parma e La Loggia.

