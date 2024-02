Città

SARONNO – Serata all’insegna della musica e della tradizione con i Düüperdüü, il duo semi-acustico che renderà omaggio a Davide Van De Sfroos e ad altri artisti in uno speciale tributo. Il tutto si svolgerà sabato 24 febbraio, a partire dalle 21.30 da Asterix in via Mazzini 8.

Il duo è composto da Davide “Country Paul” e dal “Maestro Falco”, Per chi cerca una serata diversa, all’insegna della buona musica e della cultura popolare, l’evento promette di essere un’immersione nel folklore e nel sound moderno dei cantautori contemporanei. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 393491541588 o visitare la pagina Facebook di Asterix & Obelix Saronno.

La magica Curiera arriva da Asterix con al volante il nostro Country Paul e la sua incredibile chitarra suonata magistralmente e Falco Cerri, in arte Mastro Falco a farci da guida con la sua voce calda, gli aneddoti divertenti e la sua simpatia.

(foto: i Düüperdüü durante una precedente esibizione)

