VENEGONO SUPERIORE – Bella impresa per la Varesina che nell’anticipo di sabato di serie D batte 2-1 l’Arconatese e la scavalca al comando della classifica. I locali ipotecano il successo nel primo tempo. Al 13′ conclusione da due passi in mischia di Pertosa, che porta avanti la Varesina, sugli sviluppi di un corner; il raddoppio al 33′ quando su lancio di Orellana, Sali si mette in movimento sulla tre quarti, scavalca anche il portiere in disperata uscita e appoggia in rete a porta vuota.

Nella ripresa l’Arconatese ci prova ed accorcia le distanze al 39′: su cross di Pastore, insacca Quaggio.

Varesina-Arconatese 2-1

VARESINA (4-2-3-1): Santulli; Coghetto, Pertosa, Amoabeng, Perin; Grieco (18′ st Gatti), Polenghi; Sali (22′ st Ciuffo), Orellana (25′ st Vitale), Gasparri; Manicone (28′ st Oboe). A disposizione Basti, Bigoni, Carrino, Olivieri. All. Spilli.

ARCONATESE: Lionetti, Mauthe, Luoni (12′ st Ronzoni), Cavagna, Del Carro, Trenchev (34′ pt Ientile), Lleshaj (1′ st Ferrandino), Menegazzo, Quaggio, Pastore, Alberton (7′ pt Fall e dal 12′ st Sorgente). A disposizione Giroletti, Ientile, Longo, Basani, Medici. All. Livieri.

Marcatori: 13′ pt Pertosa (V), 33′ pt Sali (V), 39′ st Quaggio (A).

Arbitro: Simone Caruso di Viterbo (Brizzi di Aprilia e Manni di Savona).

24022024