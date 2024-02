Città

SARONNO – Grandinata a febbraio: è successo sabato pomeriggio, risparmiando Saronno ma interessando diversi comuni limitrofi, soprattutto quello della vicina Brianza come Lazzate, Cogliate; e nel Milanese la città di Solaro. Chicchi piuttosto grossi ed in grande quantità, strade e campi imbiancati ma non si è notizia di danni materiali.

Restano molto gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni, originario del Brasile, che a mezzanotte fra mercoledì e giovedì scorso è stato investito da un treno sul binario 4 della stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna. Il ragazzo, recuperato dai binari dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, resta in condizioni molto serie, è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

La centralissima piazza Avis nel tardo pomeriggio odierno si è ritrovata nella penombra, si è spenta infatti l’illuminazione pubblica e l’unica luce disponibile era quella proveniente dall’interno delle attività commerciali limitrofe. Un problema già visto tante volte nel centro storico, ad esempio in piazza Libertà e nel limitroso corso Italia dove nell’occasione odierna le luci hanno invece continuato a funzionare.

Era in programma per metà marzo ma è ufficialmente slittata a fine maggio l’apertura del punto vendita di Risparmio casa nel padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi di proprietà Grancasa. Risparmio Casa, gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha acquisito 11 punti vendita del marchio Grancasa.

25022024