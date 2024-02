Groane

CERIANO LAGHETTO – La comunità si riunisce per commemorare il 4′ anniversario della liberazione dell’ex Bosco della droga, un evento significativo che segna un passo importante nella lotta contro la piaga delle sostanze illecite. L’Amministrazione comunale ha organizzato una giornata di riflessione e celebrazione che si terrà martedì 27 febbraio nel Parco Groane alla periferia di Ceriano Laghetto.

La giornata inizierà alle 9 la messa a dimora nel giardino della scuola delle piante donate dall’Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), in collaborazione con il Comitato genitori. Alle 10.30 si terrà la visita al parco comunale “Cascata della Lombra” come simbolo di rinascita e cura dell’ambiente.

L’evento proseguirà alle 11.30 con la celebrazione del 4′ anniversario della liberazione, alla stazione di Ceriano-Groane presenti anche i giovani del Ccrr (Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze) della scuola secondaria “Moro”.

A seguire, alle 12, verrà offerta risottata a cura dell’associazione “Regioni d’Italia”.

Il tutto per ricordare gli sforzi compiuti dalla comunità per liberare il bosco della droga; un’area che un tempo era affollata di spacciatori e tossicodipendenti.

