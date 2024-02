Sport

SARONNO – Torna a gioire il Paladozio nel weekend della sfida importantissima per la corsa alla salvezza di Saronno contro La Spezia. Uno scontro diretto fondamentale vista la situazione così delicata nelle parti basse della classifica, con tante squadre raggruppate in una manciata di punti. I ragazzi del coach Luca Chiofalo non si sono fatti trovare impreparati e hanno portato a casa una vittoria netta, decisa, quasi senza storia, che vale molto più di tre punti. Che qualcosa sia cambiato dopo la sosta di metà campionato è fuor di dubbio: nel girone di ritorno, seppure iniziato da poco, gli amaretti sono sempre andati a punti, anche contro squadre di livello superiore. Il tie-break contro Yaka, dopo aver condotto il match per 2-0, e quello contro Parella di sabato scorso, sono stati dei passi in avanti non da poco, segnali di un cambio di rotta che indiscutibilmente è avvenuto.

E sulla scia delle due belle prestazioni delle ultime due giornate, ieri sera è arrivata finalmente la vittoria, in un match descritto in questo modo dal capitano Federico Fontana, più che soddisfatto della partita dei suoi e dei 3 punti conquistati: “Sono molto contento della vittoria che aspettavamo da molto e finalmente è arrivata. In queste ultime settimane abbiamo lavorato bene e i risultati si vedono. Era importante vincere contro di loro per la classifica, ma noi siamo concentrati su noi stessi e sulla nostra crescita. Possiamo dare ancora tanto.”

Ora gli amaretti possono finalmente guardare con un pizzico di serenità in più alla classifica, che li vede al di fuori della zona retrocessione, al 9 posto. Ma la cosa più importante è la consapevolezza che questa squadra sta mano a mano acquisendo, partita dopo partita, tie-break dopo tie-break. Ora i biancoblù sembrano essere in grado di mettere in difficoltà chiunque. Il cammino è ancora lungo ma i segnali dati in queste ultime settimane fanno ben sperare.